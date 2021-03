Sapete quanto ha venduto Terraria? Oltre 35 milioni di copie

Sebbene non si parli molto spesso di Terraria, il gioco di ReLogic è un successo planetario, come confermato da un aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale e che annuncia il raggiungimento di quota 35 milioni di copie distribuite.

Alla fine del 2020, Terraria aveva piazzato 17.2 milioni di copie su PC, 8.5 milioni su console e 9.3 milioni su mobile, inoltre Terraria guida la Steam250, la classifica dei 250 migliori giochi del marketplace di Valve, avendo superato l'acclamato Portal 2.

Terraria sta per arrivare anche su Google Stadia dopo una serie di problemi burocratici e tecnici adesso il progetto sembra essere in fase di revisione: "abbiamo avuto numerosi problemi nel corso del mese di gennaio poiché siamo stati chiusi fuori dall'account Google di Redigit. Dopo un mese di reclami siamo entrati in contatto con Google e ci ha restituito l'accesso atutti i nostri profili. Abbiamo deciso che procederemo con lo sviluppo di Terraria su Google Stadia. Questa versione del gioco si basa sulla build 1.4.0.5 di DR Studios (l'ultima disponibile) ed è attualmente in fase di revisione presso Google."

Queste le parole di Andrew Spinks pronunciate a fine febbraio, restiamo in attesa di novità riguardo il debutto del gioco sulla piattaforma streaming di Big G.