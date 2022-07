Sapevate che Among Us stava per essere cancellato nel 2019? Lo rivelano gli sviluppatori

Nessuno avrebbe mai pensato che Among Us, uno dei cooperativi forse più chiacchierati degli ultimi anni, avesse sfiorato la chiusura tre anni fa. E invece è proprio così, e a rivelarlo sono stati gli stessi ragazzi di Innersloth, studio di sviluppo del gioco.

La notizia è saltata fuori durante un recente episodio del podcast 'Visionaries' con ospite il fondatore dello studio, Marcus Bromander. Nel corso della chiacchierata, Bromander ha svelato con sorpresa che, all'inizio del 2019, quando Among Us non era ancora molto conosciuto, lo studio ha pensato di abbandonare il progetto per seguire nuovi lidi. Tuttavia la situazione si è capovolta già dall'anno successivo.

Grazie a una copertura massiccia da parte dei content creator e del continuo passaparola tra gli utenti, nel 2020 Among Us è stato tra i titoli casual più seguiti in assoluto, tant'è che la stessa Innersloth non sapeva se pubblicare un sequel o meno. Alla fine il team ha deciso di continuare a supportare il gioco originale che, sull'onda del successo, è stato protagonista di una collaborazione con Fortnite. Il crossover ha portato all'introduzione di elementi estetici ispirati ad Among Us all'interno del battle royale di Epic.

Ma il successo del titolo cooperativo ha portato anche ad altre novità. Come anticipato sulle pagine di Everyeye, Among Us sta per espandersi con una versione in realtà virtuale prevista per la fine di quest'anno.