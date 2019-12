Sapevate che Nintendo Switch ha una Dark Mode? Ecco come attivarla

Oltre a Messenger e la Dark Mode di WhatsApp, forse non tutti sanno che anche Nintendo Switch ha un tema scuro che è possibile selezionare facilmente tramite il menù principale. Si tratta di una procedura semplicissima, che però probabilmente molti non hanno mai avuto il tempo o la curiosità di cercare.

La console di Nintendo infatti, di default seleziona il suo tema chiaro, il classico menù dai toni sul bianco che siamo abituati a guardare, ma se risultasse troppo "banale" o troppo fastidioso per gli occhi a seconda del grado di luminosità che siete abituati a selezionare, è possibile cambiarlo con un tema più scuro e più rilassante.

Come dicevamo, si tratta di una procedura estremamente semplice, di cui magari vi sarete accorti scrollando un po' sommariamente le impostazioni della console. Se invece non vi ci foste mai imbattuti, ecco come fare per selezionarla.

Entrate nel menù delle impostazioni sulla vostra Nintendo Switch

Scorrete le voci a sinistra fino a selezionare il menù chiamato "Temi"

Sarà evidenziato in automatico il tema di base bianco. Selezionate quello scuro, e aspettate un istante che lo carichi

Godetevi la Dark Mode di Nintendo Switch

Eravate a conoscenza del secondo tema della console? Lo userete o vi trovate meglio col classico bianco?

Avete già dato un'occhiata ai giochi della settimana su Nintendo Switch?