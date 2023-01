Lo sapevate? In origine, Sonic era tutto tranne che un riccio

Naoto Oshima, co-ideatore di Sonic, ha condiviso uno dei primi bozzetti del concept iniziale del gioco che sarebbe poi diventato Sonic The Hedgehog, uscito nel 1991 su Mega Drive, Game Gear e Master System.

Nel 1989, Oshima viene incaricato da SEGA di creare una nuova mascotte per l'azienda giapponese, alla ricerca di un personaggio rappresentativo dopo Alex Kidd, in risposta al grande successo di Super Mario di Nintendo. Oshima da dunque vita ad un videogioco chiamato Twin Stars, un platform con protagonisti due fratelli gemelli diversi per colore dei capelli e dei vestiti.

Questo primo concept si è poi evoluto in Sonic The Hedgehog, i due gemelli sono stati rimossi per lasciare spazio ad un riccio blu, da notare come nel primo concept si veda un nemico, un boss chiamato "Thirteen" con un naso particolarmente pronunciato, utilizzato poi come base per dare vita a Dr. Robotnik, celebre cattivo della saga di Sonic.

Oshima e Naka hanno cambiato dunque ambientazioni e personaggi e di Twin Starts è rimasto poco, il concept iniziale si è evoluto tantissimo prima di raggiungere una forma definitiva, ma chissà come sarebbero andate le cose se questa prima bozza fosse rimasta inalterata... oggi giocheremmo con Twin Star Frontiers, anziché Sonic Frontiers?