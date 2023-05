Lo sapevate? I personaggi maschili dei videogiochi parlano il doppio di quelli femminili

I personaggi maschili nei videogiochi parlano molto di più dei personaggi femminili, praticamente il doppio: è quanto emerso da una ricerca condotta dalla dottoressa Stephanie Rennick dell'Università di Glasgow e dal dottor Sean G. Roberts dell'Università di Cardiff, pubblicata sul Royal Society Open Science.

Lo studio ha preso in esame ben 13.000 personaggi provenienti da 50 differenti RPG: dalle analisi è emerso che nel 94% dei titoli presi in esame le figure maschili hanno una quantità di dialoghi molto più consistente rispetto alle loro controparti femminili, e ciò accade anche in giochi con donne come protagoniste quali Final Fantasy X-2 e King's Quest VII The Princess Bride. Questo netto sbilanciamento non riguarda soltanto i personaggi principali dei vari giochi, ma anche quelli secondari e calcolando dialoghi opzionali ed a scelta multipla.

Pur confermando che le proporzioni dei dialoghi femminili nei giochi stanno crescendo negli ultimi anni, lo studio sostiene che per arrivare ad una parità equilibrata servirebbe ancora più di un decennio. Tra le altre statistiche, inoltre, emerge che solo 30 personaggi su 13.000 sono classificati come non binari, mentre soltanto 3 giochi sui 50 presi in esame presentava oltre il 50% dei dialoghi con personaggi femminili.

"Sebbene ci aspettassimo di trovare nel complesso una larga maggioranza di dialoghi basati su personaggi maschili, siamo rimasti stupiti dal fatto che soltanto pochi giochi, solo 3 su 50, avesse più del 50% di dialoghi femminili", afferma la dottoressa Rennick, che aggiunge: "I giocatori sembrano condividere il nostro stupore: quando interrogati, si aspettavano un pattern generale a favore dei personaggi maschili, ma hanno sovrastimato il numero di giochi dove sono le donne a parlare per la maggior parte del tempo".

Dalla ricerca emerge inoltre come i personaggi maschili tendano a parlare molto stesso con altri personaggi dello stesso genere, mentre l'analoga situazione femminile si verifica molto più di rado. Secondo lo studio questi squilibri sono dati da un sostanziale squilibrio nel genere di personaggi presenti nei videogiochi, e che per riportare maggiore equilibrio basterebbe anche solo aumentare in maniera più consistente la presenza di personaggi femminili principali e secondari nelle future produzioni. Questo però non si tradurrebbe automaticamente in una migliore qualità nei contenuti dei dialoghi: almeno nei titoli esaminati, la ricerca sottolinea che i personaggi femminili tendono generalmente a scusarsi, esitare od essere educati, portando avanti stereotipi di genere.

"Circa metà dei giocatori odierni sono femmine, ma sperimentano ancora tanti abusi ed esclusioni", afferma il dottor Roberts, che conclude: "Sia giocatori che autori chiedono una rappresentazione maggiormente diversificata, dunque speriamo che gli sviluppatori prendano in esame gli squilibri che abbiamo individuato in modo da creare giochi più inclusivi".

Cosa ne pensate delle analisi emerse dalla ricerca?