Lo sapevate? La PS1 funzionava meglio capovolta o in verticale, davvero

No non vi stiamo prendendo in giro ma vogliamo sbloccarvi un ricordo: quante volte avete usato la PS1 capovolta o girata in verticale su un fianco per farla funzionare meglio? Non eravate i soli e non c'era nulla di strano dal momento che è scientificamente provato (... o forse no?) che la prima PlayStation funzionava meglio al contrario.

Spesso, sopratutto i primi modelli o le unità con la lente ottica molto consumata, faticavano a leggere correttamente i CD causando un freeze che di fatto bloccava la console sul logo PlayStation, impedendo di proseguire dal momento che il disco non veniva più letto correttamente.

Esisteva un modo piuttosto rudimentale e "casalingo" per risolvere il problema ed era quello di usare la PlayStation al contrario o appunto su un fianco in verticale, lasciando libere le feritoie di areazione. Questo metodo artigianale non sempre funzionava e non era certo un rimedio definitivo, ma tante volte ci ha salvato per qualche ora, permettendoci di continuare a giocare al nostro gioco preferito.

La prima console Sony non era teoricamente progettata per essere posizionata in verticale eppure a volte funzionava meglio in questa posizione. Quanti di voi ci hanno provato? Ha funzionato? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E già che ci siete, fateci sapere anche qual è stato l'ultimo gioco per PS1 che avete comprato.