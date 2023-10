Sapevate che la PS2 si poteva usare come un vero PC?

Poco ma sicuro, ci sono tantissime curiosità su PS2 che forse non tutti conoscono e che è sempre un piacere riscoprire. Ad esempio, sapevate che la PlayStation 2 poteva essere utilizzata come un PC desktop?

Ebbene sì, tutto ciò era possibile già nel 2002, quando Sony distribuì un kit speciale ed ufficiale Linux che trasformava effettivamente la console in un personal computer. A parte il monitor, che doveva essere preso a parte, il kit metteva a disposizione mouse, tastiera, un hard drive IDE da 40GB, un adattatore network, i dischi software Linux ed infine un cavo VGA pensato appositamente per l'occasione. Il tutto proposto a 299 dollari, escludendo il monitor.

Le capacità tecniche della console Sony erano potenti a sufficienza per far funzionare correttamente la PS2 come un PC, con la possibilità di navigare anche online. Non mancavano tuttavia alcuni inconvenienti: la maggior parte dei monitor dei primi anni 2000 non erano compatibili con il kit, e dunque una volta installato Linux sulla PS2 il rischio era di ritrovarsi schermate interamente di verde non essendo in grado di riconoscere il segnale RGB della console. Chiaramente possedere un monitor di ultima generazione evitava l'insorgere di simili problemi, permettendo così di utilizzare la piattaforma Sony senza intoppi.

Dopo aver scoperto che PS2 supportava anche l'HD, l'esistenza di un simile kit è un'altra prova di come la seconda console casalinga del colosso nipponico fossero davvero avanti per i tempi, dimostrandosi piena di sorprese inimmaginabili.