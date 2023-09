Sapevate che Spyro in origine non doveva essere viola?

Il draghetto Spyro è uno dei volti più noti e riconosciuti del panorama videoludico, protagonista nel corso degli anni di numerose avventure che hanno saputo intrattenere giocatori di ogni età (a tal proposito qual è il gioco migliore tra i primi tre Spyro?). Tratto peculiare del personaggio, la sua pelle di colore viola.

Sapevate però che in origine Spyro avrebbe dovuto avere un colore del tutto diverso? Ebbene, inizialmente Insomniac Games aveva pensato a rendere il suo protagonista di colore verde, quando ancora il gioco originale era nelle prime fasi di sviluppo e molte decisioni definitive andavano ancora prese. Gli autori avrebbero poi deciso di scartare lo Spyro verde in quanto in termini visivi tendeva a confondersi facilmente con i prati negli scenari in cui era previsto questo tipo di terreno.

Insomniac ha dunque sperimentato diverse colorazioni prima di scegliere quella definitiva per il piccolo drago. Alla fine la compagnia ha optato per il viola con cui tutti i fan lo conoscono bene sin dal 1998, anno in cui il primo Spyro The Dragon fece il suo esordio su PlayStation. In aggiunta, il nome provvisorio del celebre eroe era Pete, ma Insomniac decise di scartarlo per evitare qualunque possibile inconveniente legale con la Disney a causa delle similitudini con il loro film Pete's Dragon (in italiano Elliott, il Drago Invisibile).

Ve lo immaginate uno Spyro completamente verde? E per finire, chi preferite tra Crash Bandicoot e Spyro The Dragon?