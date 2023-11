Questa non la sapete: il telecomando PS2 si poteva usare come controller per giocare

Ci sono tanti segreti e curiosità che riguardano l'iconico monolite nero di casa Sony: oltre al fatto che la PS2 si poteva usare come un vero PC, anche il telecomando della console nasconde alcuni trucchetti niente male.

Lo sapevate che il telecomando della PS2 poteva essere usato come un controller? Ebbene sì, il DVD Remote pensato per interagire con la console quando si utilizzavano i film in DVD può essere impostato per funzionare anche con i giochi: bastava semplicemente andare tra le opzioni hardware della console, arrivare alle configurazioni di sistema ed attivare la funzione gameplay del telecomando che poteva così essere utilizzato normalmente al posto di un regolare controller DualShock o DualShock 2.

Secondo la testimonianza di più giocatori, il DVD Remote era perfetto soprattutto per giocare i JRPG a Turni dati i loro ritmi più lenti e ragionati, ma in ogni caso il telecomando poteva essere usato con qualunque tipo di gioco senza limitazioni, pur non essendo magari troppo indicato per quei titoli dai ritmi ben più frenetici. Avete dunque mai provato ad usare il telecomando per giocare al posto del normale pad?

Parlando sempre di dettagli particolari, vi siete mai chiesti perché alcuni dischi PS2 sono blu e altri argento e cosa cambiava tra i due supporti?