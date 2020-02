L'analisi del gameplay di Witchfire, FPS degli autori di The Vanishing of Ethan Carter

In attesa dell'uscita di Wichfire prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC nella seconda metà del 2020, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione sul gameplay nuovo gioco degli autori di The Vanishing of Ethan Carter.

Witchfire è uno sparatutto in prima persona annunciato durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2017, che promette di raccogliere l'eredità di titoli come Bulletstorm e Painkiller. Pur non potendo contare sui budget tipici delle produzioni tripla A, il mondo dark-horror plasmato dai ragazzi di The Astronauts con l'ausilio dell'Unreal Engine 4 - già utilizzato nella versione Redux di The Vanishing of Ethan Carter - e della tecnica della fotogrammetria incredibilmente affascinante. Giudicate voi stessi guardando le ultime immagini di Witchfire condivise dagli sviluppatori.

Il team sta inoltre ponendo notevole attenzione nelle meccaniche di gunplay, gameplay e intelligenza artificiale, relegando in secondo piano la narrativa. Come spiegato sulle pagine del sito ufficiale, ci saranno tante cose da scoprire e decifrare in Witchfire, ma nessuna scena d'intermezzo o storia da seguire. Se volete vedere il gioco in azione e al contempo saperne di più sul gameplay, allora vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale allegato in cima a questa notizia. Buona visione!