Sarà Kingdom Hearts 3 il nuovo protagonista de 'La Voce del Popolo'

Anche questa settimana la rubrica "La Voce del Popolo" di Francesco Fossetti sta per fare il suo ritorno con un argomento tutto nuovo.

Dopo aver trattato argomenti caldi quali Cyberpunk 2077, Sekiro: Shadows Die Twice e Days Gone, la rubrica torna con un altro titolo particolarmente atteso da parte dei videogiocatori: Kingdom Hearts 3. Per chi non sapesse cosa fosse "La Voce del Popolo", si tratta di una nuova rubrica a cura di Francesco Fossetti che raccoglie alcuni dei commenti più interessanti degli utenti su un determinato argomento per comprendere quali sono i loro timori e le loro aspettative su di un determinato prodotto.

Per partecipare non dovrete far altro che scrivere un commento a questa notizia oppure su Facebook, sotto al relativo post pubblicato dal buon Fossa. Ovviamente vi invitiamo a seguire il suo profilo Facebook per conoscere subito gli argomenti che verranno trattati nei prossimi episodi de "La Voce del Popolo".

A proposito di Kingdom Hearts 3, vi ricordiamo che il titolo Square Enix sarà disponibile a partire dal prossimo 29 gennaio 2019 su Playstation 4 e Xbox One. Il gioco arriverà nei negozi sia in versione standard che nella Deluxe Edition, contenente alcune action figure ispirate ai protagonisti.