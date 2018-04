Satellite Reign per PC gratis su Humble Store fino a domani

Satellite Reign è un gioco di strategia per PC ad ambientazione cyberpunk sviluppato dal team indipendente 5 Lives Studios. La bella notizia è che il titolo è disponibile gratis su Humble Store fino alle 19:00 di domani, sabato 21 aprile.

Per scaricare gratis Satellite Reign vi basterà cliccare sull'apposita pagina di Humble Store, effettuare il login con il vostro account e aggiungere il prodotto al carrello, procedendo con l'acquisto di 0.00 euro. Una volta completato il processo riceverete una chiave da utilizzare su Steam per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla vostra libreria, Satellite Reign resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Di seguito la sinossi del gioco: "Satellite Reign è un gioco strategico in tempo reale a classi ambientato in una città cyberpunk open-world. Comandi un gruppo di 4 agenti per le strade piovose e illuminate dal neon, dove la volontà delle mega-corporation è legge. Usa i tuoi agenti per infiltrarti, uccidere, rubare e sabotare mentre scali la catena di comando, per prendere il controllo del più potente monopolio di tutti i tempi."

Indubbiamente una bella occasione per portarsi a casa uno dei migliori strategici indie degli ultimi tempi, a costo zero.