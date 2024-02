Satisfactory 1.0 esce nel 2024: tante migliorie e aggiunte in arrivo nel sandbox sci-fi

Dopo aver completato il delicato passaggio di Satisfactory su Unreal Engine 5, gli studi Coffee Stain riguadagnano i social per rivolgersi a tutti gli appassionati del sandbox sci-fi e spiegare loro che l'attesissima versione 1.0 sarà disponibile nel corso del 2024.

Il Community Manager Snutt Treptow spiega che il team di sviluppo "sta lavorando per finalizzare il gioco, non vediamo davvero l'ora di condividere tutti i dettagli sulle novità in arrivo!". L'esponente di Coffee Stain invita inoltre gli appassionati del sandbox free roaming a iscriversi per partecipare alla Closed Beta di Satisfactory 1.0.

Forti del successo commerciale e dell'interesse della community per il titolo (che ha superato le 5,5 milioni di copie vendute e risulta essere tra i più giocati su Steam nel suo genere di riferimento), gli autori di Satisfactory guardano così con fiducia ed entusiasmo al futuro di questa esperienza interattiva che ibrida i gestionali sull'automazione industriale in stile Factorio ai survival open world.

La versione 1.0 di Satisfactory dovrebbe portare in dote numerose funzionalità inedite e includere tutta una serie di elementi narrativi, come una storia suddivisa in capitoli e altri contenuti non meglio specificati. Quanto al futuro, Treptow conferma che il team Coffee Stain continuerà a lavorare a Satisfactory per integrare ulteriori contenuti nella fase successiva alla chiusura dell'Early Access, anche se al momento non è in grado di spiegare se questi contenuti arriveranno sotto forma di DLC a pagamento o di ulteriori update gratuiti.