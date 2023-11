Satisfactory si rifà il look su Unreal Engine 5: il video dell'Update 8 è davvero assurdo!

Forti del successo raggiunto con Satisfactory, gli studi Coffee Stain danno seguito alle richieste della community e celebrano l'approdo del loro sandbox sci-fi su Unreal Engine 5 con un video davvero fuori di testa che elenca le tante novità dell'Update 8.

Nel filmato di quasi 13 minuti datoci in pasto da Coffee Stain, i ragazzi della software house svedese entrano nel merito delle tantissime modifiche, migliorie e ottimizzazioni apportate al codice in Early Access di Satisfactory descrivendole direttamente all'interno del mondo fantascientifico del loro ormai iconico factory game.

Il salto da UE4 a Unreal Engine 5 comporta tutta una serie di novità, come l'introduzione dei sistemi Lumen e Nanite che, uniti alle tecnologie più avanzate del motore grafico di Epic, contribuiscono a rendere ancora più immersiva l'esperienza da vivere nei panni degli esploratori e colonizzatori spaziali.

Anche sul fronte del gameplay e dei contenuti assistiamo a numerose aggiunte: l'Update 8 di Satisfactory porta infatti in dote i tralicci elettrici, gli switch per dare priorità a determinati macchinari nei casi di limitazioni di energia, tanti nuovi strumenti per automatizzare la creazione o la dismissione dei congegni attraverso il sistema dei Blueprint, la riformulazione del motore fisico deputato a gestire i veicoli, il supporto agli upscaler e ai sistemi di upsampling più avanzati (DLSS, XeSS e FSR) e molte altre sorprese.

L'Update 8 di Satisfactory è disponibile in versione Experimental su PC; come da tradizione per il team di Coffee Stain, i lavori su questo e sui futuri aggiornamenti proseguiranno nei prossimi mesi per ampliare e arricchire ulteriormente la già enorme offerta ludica e contenutistica del simulatore open world di fabbriche aliene.