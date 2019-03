Satisfactory: il sandbox sci-fi di Coffee Stain approda in Early Access su Epic Store

Dopo averci fatto vivere il sogno di ogni capra dall'anima hippie con la gemma indie di Goat Simulator, gli autori svedesi degli studi Coffee Stain si danno all'industria pesante con il sandbox sci-fi Satisfactory.

Il nuovo progetto di Coffee Stain è recentemente approdato in Accesso Anticipato su PC in esclusiva su Epic Games Store, come ci ricordano gli stessi sviluppatori europei confezionando una splendida galleria immagini e un filmato esplicativo.

Ben lontano dalle atmosfere scanzonate di Goat Simulator ma col medesimo spirito libero del precedente progetto ovino, Satisfactory cala l'utente nella tuta pressurizzata di un pioniere della FICSIT Incorporated, una società incaricata di mappare la superficie delle colonie extrasolari e sfruttarne le risorse attraverso la costruzione di strutture automatizzate che definire complesse sarebbe un eufemismo.

A far da felice contraltare alle attività gestionali basate sulla costruzione delle fabbriche troveremo delle missioni dallo spirito puramente action che ci terranno impegnati in una serie di attività che coinvolgeranno le creature di questo mondo e i suoi bizzarri (e altrettanto violenti) eventi atmosferici.

La versione Early Access di Satisfactory è già disponibile al prezzo di 29,99 euro. Sapevate che su Epic Games Store approderanno in esclusiva PC anche Control e The Outer Worlds, oltre ai futuri giochi Ubisoft e al terzetto di avventure di Quantic Dream composto da Beyond Due Anime, Heavy Rain e Detroit Become Human?