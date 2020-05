Satisfactory: il sorprendente sandbox sci-fi sta per arrivare su Steam

Nell'annunciare la fine dell'esclusiva temporale di Satisfactory su Epic Store, gli autori degli studi Coffee Stain fissano la data di arrivo su Steam della versione Early Access del loro sorprendente sandbox sci-fi.

Disponibile su Epic Store da fine marzo 2019, il progetto degli sviluppatori svedesi di Coffee Stain (già artefici dell'insolita esperienza ludico-caprina di Goat Simulator) ha calamitato da subito le attenzioni degli appassionati del genere per l'incredibile potenziale del sistema di costruzione e "gestione industriale" che caratterizza l'opera. Anche l'ottimo comparto grafico ha certamente contribuito al successo di Satisfactory, come possiamo intuire ammirando le immagini che anticipano l'arrivo del gioco nel negozio digitale di Vale.

L'approdo su Steam della versione Early Access di Satisfactory è previsto per l'8 giugno: la nuova edizione del sandbox fantascientifico vanterà i medesimi contenuti della versione lanciata lo scorso anno su Epic Store, ivi compresi i molteplici aggiornamenti gratuiti che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. In cima alla notizia trovate il video dei ricchi contenuti del Major Update 3 pubblicato, in versione sperimentale, nel febbraio di quest'anno.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Satisfactory vede gli utenti impegnati a colonizzare un pianeta alieno attraverso un'operazione di industrializzazione su vasta scala che prevede la costruzione e la gestione di fabbriche per rifornire di metalli e materiali la Terra del futuro ormai carente di risorse.