Satisfactory su Unreal Engine 5: il Pioniere Next Gen della versione 1.0 in una clip

Dopo tanti anni di Early Access, nel 2024 arriva la versione 1.0 di Satisfactory e, con essa, tutta una serie di migliorie grafiche, aggiunte ludiche e importanti cambiamenti promessi dagli studi Coffee Stain: l'ultima clip ci offre un piccolo assaggio di queste novità.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo svedese preannuncia un vero e proprio restyling per Satisfactory con il passaggio a Unreal Engine 5, a partire dal perno dell'esperienza di gioco in salsa sandbox sci-fi, ossia il personaggio principale.

La clip in-engine pubblicata dal team Coffee Stain mostra infatti la nuova tuta integrale indossata dai pionieri, ricercatori e ingegneri spaziali incaricati di colonizzare e 'industrializzare' il pianeta alieno che fa da sfondo alle gesta compiute dagli appassionati di Satisfactory. Il modello aggiornato della tuta presenta tantissimi dettagli inediti e vanta una qualità che lascia ben sperare per le sorprese che ci attendono nella versione 1.0, specie per quanto concerne la varietà e la ricchezza dei biomi alieni.

La tuta del 'Pioniere Next Gen' che possiamo ammirare nel video in calce alla notizia sarà quindi disponibile al lancio di Satisfactory 1.0, una versione che promette di rendere ancora più profonda questa esperienza gestionale basata sull'automazione industriale e sulla sopravvivenza in un mondo alieno popolato da creature fameliche.