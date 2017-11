Satoru Iwata omaggiato in Pokémon Ultrasole e Ultraluna

, da pochi giorni disponibili per console 3DS, nascondono un toccante omaggio a, storico presidente di Nintendo dal 2002 al 2015, anno della sua triste scomparsa.

Potete scovare il tributo nascosto dagli sviluppatori recandovi nello studio fittizio di Game Freak nella città di HeaHea e parlando con l'NPC chiamato Morimoto. Se sarete in possesso di un Pokémon proveniente da Pokémon Argento (potete trasferirne uno tramite l'eShop di 3DS), ascolterete una piccola storia riguardante il passato di Nintendo ed Iwata.

"Quando abbiamo avuto problemi nell'inserire tutti i dati in Pokémon Oro e Argento, e ci trovavamo nei guai, questo strepitoso ragazzo è venuto da noi e ci ha fornito un programma che è riuscito a risolvere tutti i nostri problemi. In seguito è anche diventato il presidente di una grande compagnia".

Per quanto non si faccia menzione esplicita, è chiaro il riferimento a Satoru Iwata, e per questo non possiamo che apprezzare il gesto di Game Freak.