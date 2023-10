Saturnalia in video: l'horror italiano sta per arrivare su Steam con nuove funzionalità

L'orrore e le mattanze nel paesino della Sardegna ricreato in Saturnalia sta per approdare anche sullo store più frequentato dai PC gamer. I ragazzi di Santa Ragione celebrano l'arrivo su Steam dell'horror italiano con un trailer.

Gli sviluppatori italiani si preparano così a rilanciare Saturnalia dopo l'anno trascorso in esclusiva su Epic Games Store. A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Saturnalia proietta i patiti di horror in terza persona tra i vicoli di un villaggio della Sardegna dove si svolgono antichi rituali che s'accompagnano alla misteriosa scomparsa di persone nel corso delle celebrazioni per il solstizio d'estate.

L'impianto ludico di Saturnalia trae spunto dai kolossal del genere per tratteggiare un'esperienza a tinte oscure intrisa di elementi survival horror, con tanti colpi di scena da vivere nel corso di una storia dalla narrazione non lineare e dalla trama mutevole. La struttura del villaggio cambia a ogni nuova partita, un aspetto che viene ulteriormente enfatizzato dall'originalità del comparto grafico e dalla bontà del comparto sonoro.

Come spiegatoci dal team di Santa Ragione nel video che campeggia a inizio articolo, la versione Steam di Saturnalia sarà disponibile dall'8 novembre: sempre sulle pagine di Steam potete immergervi nelle atmosfere uniche di Saturnalia scaricando la Demo. Ad accompagnare l'arrivo dell'horror su Steam ci sarà anche un aggiornamento che introdurrà la visuale in prima persona, la modalità Foto e il filtro Film Noir. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Saturnalia.