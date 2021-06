Saturnalia è il nuovo gioco horror ambientato in Sardegna in arrivo su PC

La software house italiana Santa Ragione si appresta a lanciare nel corso di quest'anno il suo nuovo survival horror, Saturnalia. Si tratta di un titolo a tinte oscure ambientato in Sardegna e fortemente ispirato al folklore e alla cultura della nostra isola.

"Sardegna, Italia: in un villaggio isolato in cui si svolgono antichi rituali le persone scompaiono durante il solstizio d'inverno. Il 21 dicembre 1989 un gruppo di estranei forma una squadra per sopravvivere e svelare i segreti della notte di Saturnalia".

Tra le caratterisitche fondamentali dell'esperienza horror troviamo:

I personaggi saranno i tuoi punti salute: gioca fino a quando non muoiono tutti (roguelite).

La struttura del villaggio cambia a ogni nuova partita.

Fai buon uso delle tue scorte di accendini e risolvi gli enigmi.

Sviluppo del gioco non lineare, storia mutevole.

Tradizioni popolari sconosciute ai più, comparto sonoro e veste grafica senza precedenti.

Già autori di FOTONICA, MirrorMoon EP, e Wheels of Aurelia, i ragazzi di Santa Ragione pubblicheranno Saturnalia su PC in esclusiva Epic Games Store nel corso di quest'anno (altre piattaforme saranno annunciate in seguito). In attesa che il survival horror faccia il suo debutto, potete gustarvi un trailer del gioco ed una serie di immagini che trovate rispettivamente in cima e in calce alla notizia.