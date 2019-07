Satya Nadella di Microsoft: l'alleanza con Sony per il Cloud 'dipende da loro'

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, è tornato ad approfondire l'argomento dell'alleanza con Sony per il Cloud rivelando quali siano le prospettive e le ambizioni che hanno spinto il colosso di Redmond a stringere una partnership con l'azienda giapponese.

Affrontando la questione delle motivazioni che hanno indotto Microsoft a legarsi a Sony per sviluppare soluzioni congiunte in tema di tecnologie Cloud e di Intelligenza Artificiale, Nadella spiega che "prima di tutto, sottolineo che è tutto guidato da Sony. Hanno valutato attentamente tutti i loro partner di cui si possono fidare. In effetti, anche se siamo in competizione in diversi ambiti, risulta anche che abbiamo collaborato".

Quanto alle prospettive della storica alleanza sancita a metà maggio, il boss di Microsoft dichiara che "fondamentalmente consiste nel fatto che abbiamo un modello di business da seguire nelle aree in cui stanno collaborando con noi e nelle quali il nostro successo dipende dal loro. Quindi faremo del nostro meglio sia nel cloud che nella tecnologia di intelligenza artificiale per assicurarci che Sony possa avere successo con la creazione delle proprie IP".

Più che ad un'alleanza in termini classici, Nadella sembra così guardare alla partnership con Sony come ad una sorta di "contratto a progetto" che consenta alla multinazionale nipponica di sviluppare le sue proprietà intellettuali future, garantendo così a Microsoft un qualche tipo di ritorno (che sia "solo" economico o, soprattutto, tecnologico). Jim Ryan di Sony sembra però guardare a tale alleanza da un'altra prospettiva, affermando in qualità di presidente di Sony Interactive Entertainment che tale partnership debba essere considerata come una mossa per contrastare Google Stadia.