Satya Nadella: Microsoft vuole diventare il Netflix dei videogiochi

Durante un recente incontro con la stampa indiana, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha parlato degli obiettivi della compagnia in ambito gaming, approfondendo la visione della società riguardo Project xCloud, la piattaforma streaming attualmente in fase di sviluppo.

Nadella vede un futuro dove ogni dispositivo capace di collegarsi alla rete possa far girare di fatto gli stessi giochi, il CEO della casa di Redmond ha utilizzato l'appellativo "Netflix dei videogiochi", riferendosi alle potenzialità di xCloud.

"Siamo attivi nel business delle console, dei videogiochi, dei software PC e dei sistemi operativi, delle infrastrutture... abbiamo davvero tantissime conoscenze e non ci spaventa creare un nuovo servizio in abbonamento. Il mercato dei videogiochi è enorme e noi vogliamo raggiungerlo in maniera capillare, permettendo a tutti di giocare con i nostri titoli su qualsiasi dispositivo che permetta di collegarsi alla rete, che sia un TV, uno smartphone, un tablet, un PC..."

Satya Nadella conferma che i primi test pubblici di Project xCloud partiranno nel 2019, è consapevole di aver utilizzato un termine piuttosto forte (in riferimento alla dicitura Netflix dei videogiochi) ma l'azienda crede fermamente in questa visione e già da tempo ha riorganizzato la divisione gaming puntando ad offrire esclusive di qualità accessibili sin dal lancio su Xbox One e PC, tramite il servizio Game Pass, il quale godrà di "una grande espansione" durante l'anno appena iniziato.