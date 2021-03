Savior: l'avventura parkour in pixel art si mostra in video al Future Games Show

Nel corso del Future Games Show, i ragazzi di Starsoft Entertainment hanno mostrato un nuovo video gameplay di Savior, l'avventura in pixel art finanziata in crodwfunding su Kickstarter e destinata ad arrivare su PC nel 2021.

Il titolo si caratterizza per una squisita grafica in salsa retrò che trae spunto dalle avventure e dagli action platform a scorrimento per console a 8 e 16-bit. In Savior, il nostro compito sarà quello di addentrarci in Arcadia, una dimensione fantasy devastata dalla guerra perenne tra Prescelti e Caduti.

Senza nulla togliere agli sforzi profusi da Starsoft per dare forma al canovaccio narrativo e alle ambientazioni, il vero punto di forza di Savior è rappresentato dal suo sistema di combattimento e, nello specifico, dalle numerose animazioni a corredo degli attacci e delle mosse in stile parkour dei protagonisti.

Il direttore del progetto, Weston Tracy, spiega di essersi ispirato a Punch-Out! per NES e al primo, iconico videogioco di Prince of Persia per plasmare le animazioni dei personaggi: non a caso, in Savior ci saranno decine di azioni diverse per la parata, la schivata, gli attacchi speciali e i colpi "semplici". Nel corso del Future Games Show abbiamo anche ammirato un nuovo video gameplay di Kena Bridge of Spirits e assistito all'ultimo trailer di Returnal per PS5.