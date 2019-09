Saviorless: ecco il trailer del primo videogame prodotto a Cuba

Si avvicina una storica prima volta per il mondo dei videogiochi, che presto potranno dare il benvenuto al primo titolo prodotto interamente a Cuba. Si tratta di Saviorless, un platform 2D sviluppato da Empty Head Games, di cui è stato anche diffuso un trailer.

Empty Head Games sono in realtà due sviluppatori indipendenti, che stanno cercando di finanziare il proprio progetto attraverso Indiegogo. Il gioco in questione, Saviorless, sarebbe dunque il primo sviluppato a Cuba come detto, e soprattutto il primo a poter essere distribuito su scala internazionale, qualora la raccolta fondi andasse a buon fine.

Saviorless non si presenta per la verità particolarmente innovativo, sembra essere un classico platform 2D con un eroe mascherato come protagonista, ma a colpire sono le animazioni disegnate a mano, una vera rarità per l'industria videoludica odierna, che potrebbero far piacere ai puristi dell'animazione.

Non è ancora prevista una data d'uscita, ed al momento l'unica piattaforma confermata è il PC. Trovate il trailer, della durata di circa trenta secondi, in cima alla news come sempre, mentre per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata al suo sito internet ufficiale.

Che ne pensate?