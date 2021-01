I Saw Black Clouds, reveal trailer per l'inquietante thriller: in arrivo su console e PC

A sorpresa, gli sviluppatori di Wales Interactive annunciano una nuova produzione a tinte horror, destinata a raggiungere molto presto il mercato PC e console.

Rievocando la formula proposta dall'esclusiva PS4 Erica, la software house gallese, in collaborazione con Ghost Dog Films, propone un horror psicologico interattivo in live action. Girato completamente in Gran Bretagna, I Saw Black Clouds include nel cast le attrici Nicole O'Neill (Red Sparrow, La bella e la Bestia) e Rachel Jackson (Outlander). La vicenda, che si evolverà in maniera dinamica grazie alle scelte del giocatore, vede protagonista Kristina. In seguito al suicidio di un'amica, la giovane farà ritorno presso la propria città natale, in cerca di risposte. Qui, realtà, orrore, finzione e immaginazione si fonderanno per creare un connubio di inquietudine in grado di condurre verso molteplici epiloghi. Direttamente in apertura a questa news, trovate il reveal trailer di questo nuovo thriller cross-gen.

Al momento, I Saw Black Clouds non dispone di una precisa data di pubblicazione, ma notizie in merito dovrebbero giungere presto, con una finestra di lancio che si colloca nel primo trimestre del 2021. Già confermate invece le piattaforme supportate: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e PC (via Steam). In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Maid of Sker, survival horror firmato dalla stessa Wales Interactive nell'estate 2020.