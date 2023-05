Saya No Uta è il videogioco più atroce di sempre? Riscopriamo l'agghiacciante horror

Andiamo alla riscoperta di Saya No Uta, la visual novel interattiva considerata come una delle avventure horror più agghiaccianti e atroci di sempre... ma in senso buono!

Lanciata nel 2003 nella terra del Sol Levante e riproposta in Occidente con il titolo di Song of Saya, l'opera di Gen Urobuchi catapulta lo spettatore in una dimensione che definire 'distorta' sarebbe un pallido eufemismo.

L'odissea a tinte splatter confezionata da Nitroplus verte attorno alle spaventose vicende vissute da Funimori Sakisaka, un giovane studente coinvolto in un terribile incidente che ne trasformerà la percezione della realtà. Nel trasmettere al giocatore le profonde sensazioni di terrore e angoscia provate dal personaggio principale, Urobuchi plasma un microcosmo di disperazione dove ogni elemento dello scenario assume gradualmente le forme più disgustose e orripilanti.

La profonda angoscia determinata dall'agnosia di cui è afflitto il povero Funimori viene acuita da Saya: la sola presenza della ragazza, l'unica entità percepita come 'reale' dal ragazzo, scatena tutta una serie di eventi macabri, facendo scivolare il personaggio in un girone dantesco dall'atmosfera 'deforme', claustrofobica e opprimente, un vero e proprio viaggio nell'abisso della follia.

I frequenti colpi di scena della visual novel, uniti al mostruoso caleidoscopio di nefandezze e perversioni che ne caratterizzano la trama (dal cannibalismo all'annichilimento della volontà umana), fanno di Saya No Uta una delle esperienze horror più atroci, e per questo, indimenticabili, costringendo il giocatore a confrontarsi con le sue fragilità e scendere a compromessi con i suoi peggiori incubi.



