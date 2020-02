Sayonara Wild Hearts: Annapurna annuncia la versione Xbox One con un nuovo trailer

Annapurna Interactive e lo sviluppatore Simogo hanno annunciato l'arrivo di Sayonara Wild Hearts su Xbox One. Il titolo musicale, lanciato in esclusiva temporale su Apple Arcade, potrà essere giocato dal 25 febbraio sulla console di casa Microsoft.

Pubblicato originariamente nel settembre del 2019, Sayonara Wild Hearts è un videogioco musicale dotato di una direzione artistica particolare. Dopo essere uscito sui dispositivi mobile grazie ad Apple Arcade, il gioco di Somogo ha esordito su PlayStation 4 e Nintendo Switch, per poi approdare su PC (via Steam) a dicembre dello scorso anno.



Annapurna Interactive ha quindi annunciato con un nuovo trailer di lancio che dal 25 febbraio anche i giocatori di Xbox One e Xbox One X potranno mettere le mani sul gioco, completando così le varie piattaforme di pubblicazione.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio della versione Xbox One, vi ricordiamo che la recensione di Sayonara Wild Hearts, a cura di Marco Mottura, è disponibile sulle pagine di Everyeye.