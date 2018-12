Sayonara Wild Hearts annunciato in esclusiva per Nintendo Switch

Nelle fasi d'apertura dei Game Awards 2018 attualmente in atto, è stato annunciato Sayonara Wild Hearts, un nuovo titolo in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Il titolo è sviluppato da Annapurna Interactive (autori di Gone Home) e Simogo (creatori di Year Walk), e sembra porsi come un nuovo rythm game che punta molto sulla sua caratterizzazione grafica. Da quello che possiamo osservare tramite il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il gioco si ispira fortemente all'estetica retrowave con cui si identificano spesso gli stilemi tipici degli anni '80.

Sayonara Wild Hearts non ha ancora una data di lancio precisa, ma sappiamo che arriverà esclusivamente su Nintendo Switch nel corso del 2019. Cosa ve ne pare di questo nuovo titolo?