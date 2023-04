Vi sblocchiamo un ricordo anni '90: il CD demo con copertina viola della PS1

Siamo nel 1997/1998 e avete appena ricevuto in regalo la prima PlayStation, da poco scesa di prezzo di a 299.000/249.000 lire: aprite la scatola e dentro oltre alla console, al controller, ai cavi e ai manuali trovate anche un CD misterioso... il leggendario CD Demo 1 con la copertina viola! Bei tempi vero?

Disponibile anche in una variante con la copertina rossa, il CD "Demo One" (riconoscibile dal codice prodotto PBPX-95001) era allegato a tutte le PlayStation vendute in Europa nel 1997 e 1998 e per questo sopratutto in Italia ha conosciuto una ampia diffusione, dal momento che il biennio in questione ha rappresentato il picco massimo del boom di PS1 nel nostro paese.

Ma vi ricordate cosa conteneva questo mitologico CD? Eppure, siamo certi che anche voi ci avrete giocato per decine (centinaia?) di ore, in attesa di risparmiare qualche soldino per poter comprare altri giochi.

Il CD Demo One per PS1 includeva le versioni giocabili di Oddworld Abe's Oddysee, Disney's Hercules, Lifeforce Tenka, Porsche Challenge, Rage Racer, Rapid Racer, Kurushi e Overboard. Sono incluse anche le tech demo del T-Rex e la demo della Manta per PS1 oltre a due video di SoulBlade e Rosco McQueen.

