Vi sblocchiamo un ricordo: Nightmare Creatures

Noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici e di tanto siamo ben lieti di fare un salto nel passato alla riscoperta di quei classici che hanno segnato la nostra gioventù. Oggi abbiamo ben pensato di ripescare Nightmare Creatures, un videogioco d'azione e avventura a tinte horror uscito originariamente PlayStation nel 1997.

Sviluppato da Kalisto Entertainment, studio di sviluppo francese chiuso per bancarotta nel 2002 e con all'attivo anche altri giochi come Pac-In-Time e Fury of the Furries, Nightmare Creatures ha debuttato sotto etichetta Activision sul mercato statunitense il 20 settembre 1997 in versione PlayStation. Nel gennaio del 1998, Sony Computer Entertainment Europe si è occupata della distribuzione in Europa, ma la prima iconica PlayStation non è stato l'unico territorio di caccia degli incubi di Kalisto: Nightmare Creatures ha infatti visto la luce anche su PC (11 dicembre 1997 in Nord America e 5 marzo 1998 in Europa) e Nintendo 64 (nel novembre del 1998 solo in Nord America).

Ma che gioco è Nightmare Creatures? Trattasi di un gioco d'azione e avventura gothic horror in terza persona ambientato nel diciannovesimo secolo, più precisamente nel 1834. In una Londra sconvolta da una serie di efferati omicidi, alcuni testimoni affermano d'aver visto delle persone mutare in orrendi mostri e dei morti fuoriuscire dalle tombe. Il prete Ignatius Blackward, noto per essere un esperto occultista, trova un diario perduto in cui vengono menzionate delle oscure ricerche di una confraternita. Deciso ad intervenire, invia il diario al Dottor Jean Franciscus, un immunologo di New Orleans, che successivamente lo raggiunge a Londra in compagnia di sua figlia Nadia.

Nell'avventura single player che ne scaturisce, i giocatori sono chiamati a controllare Ignatius o Nadia facendo affidamento su un ampio arsenale di armi e strumenti secondari come mine, bombe infiammabili e persino incantesimi. Il gioco include anche la meccanica dell'Adrenalina, che potenzia il personaggio mettendolo tuttavia in pericolo di vita: se la barra si esaurisce, Nadia e Ignatius muoiono, dunque il giocatore è chiamato continuamente a primeggiare in battaglia per mantenere la barra dell'adrenalina piena.

Nightmare Creatures ha diviso la critica specializzata dell'epoca, la quale nel complesso ha lodato l'atmosfera horror e il design dei mostri ma ha criticato aspetti come il sistema dei controlli e la gestione della videocamera. Nel tempo Nightmare Creatures si è tuttavia imposto come un piccolo cult, guadagnandosi anche un seguito lanciato tre anni più tardi. Kalisto Entertainment aveva in mente anche un terzo capitolo, Nightmare Creatures III: Angel of Darkness, ma la bancarotta ha interrotto i suoi sogni di gloria.