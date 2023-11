Ti sblocco un ricordo: la mitica PocketStation, super memory card per PS1

L'originale PlayStation non ha offerto solo tantissimi giochi eccezionali, ma anche periferiche uniche nel loro genere. E così dopo aver ricordato il monitor da attaccare alla PS One rendendola così una sorta di console portatile, è impossibile non citare un altro dispositivo peculiare per la prima console Sony: la PocketStation.

In realtà non si tratta di una periferica troppo nota in occidente: la PocketStation venne distribuita ufficialmente soltanto in Giappone nel gennaio del 1999, anche se grazie al mercato import diversi esemplari riuscirono a varcare i confini nipponici permettendo anche ad americani ed europei di scoprire le caratteristiche di questo prodotto. PocketStation si collegava alla PS1, era dotata di un piccolo schermo LCD, un orologio interno, effetti sonori e poteva essere utilizzata anche come memory card per la piattaforma Sony.

I software per il dispositivo, memorizzati su CD-Rom, fungevano da extra per i principali giochi PS1: collegando la PocketStation alla console era dunque possibile sbloccare nuove feature e migliorie per determinati titoli, rendendoli in questo modo ancora più intriganti da giocare. Tra le opere compatibili con la periferica troviamo Final Fantasy VIII, Crash Bandicoot 3 Warped, i primi due Spyro, The Legend of Dragoon, Street Fighter Alpha 3 ed Ape Escape, giusto per fare alcuni nomi.

In aggiunta, era possibile anche scaricare singolarmente i giochi per Pocket Station e, grazie al collegamento via infrarossi, il dispositivo poteva scambiare dati con PS1 ed abilitare anche il multiplayer nei software muniti di questa feature. Sony aveva in programma una sua distribuzione anche al di fuori del Giappone, al punto che diverse riviste di settore dell'epoca ne parlarono tra le loro pagine. Tuttavia, questi piani non divennero mai realtà, e la PocketStation resta dunque un cimelio collezionistico poco diffuso a livello globale, ma con la sua nutrita schiera di fan.

