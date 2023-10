Ti sblocco un ricordo: il monitor da attaccare alla PS One per renderla portatile

Il mondo PlayStation è pieno di piccole, grandi sorprese spesso inaspettate. Abbiamo scoperto che la PS2 poteva essere usata come un vero PC, ma anche l'originale PlayStation sapeva come stupire, ad esempio montandole un monitor ufficiale che la rendeva una sorta di console portatile più grande del normale.

Ebbene sì, Sony aveva messo in commercio un monitor LCD compatibile con la PS One, la "versione slim" della PS1 pubblicata nel 2000, che fungeva a tutti gli effetti come uno schermo attraverso il quale giocare qualunque titolo pubblicato per la storica piattaforma. Lo schermo LCD venne messo in vendita dal colosso nipponico nel corso del 2002 e permetteva così di utilizzare PS One anche al di fuori del proprio salotto con maggior semplicità, senza per forza collegare la console ad un normale televisore.

Non mancava nulla al monitor LCD: sulla parte inferiore dello schermo erano presenti i tasti per regolare sia la luminosità, sia il volume del dispositivo così da giocare nelle migliori condizioni possibili. E sebbene le dimensioni dello schermo fossero piuttosto contenute per ovvie ragioni, le sue prestazioni era nel complesso piuttosto soddisfacenti, con immagini nitide e senza particolari sbavature. Di fatto con questa periferica la PS One sembra per davvero trasformarsi in una console portatile, rivelandosi così un prodotto non solo curioso, ma anche molto affascinante per tutti gli appassionati.

Di sicuro con un simile dispositivo giocare questi giochi PS1 tanto belli quanto costosi avrebbe tutt'altro sapore. Lo avevate il monitor LCD per PS One?