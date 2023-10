Ti sblocco un ricordo: il SEGA Pico! Console educativa a forma di computer portatile

Noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici e anche quest'oggi abbiamo imboccato il viale dei ricordi. Stavolta ci è tornato in mente il SEGA Pico, una console educativa distribuita dalla compagnia giapponese negli anni '90. Qualcuno di voi se la ricorda? Riscopriamola assieme!

Anche noto come Kids Computer Pico, il SEGA Pico è stato prodotto dalla sussidiaria SEGA Toys e messo in commercio in Giappone a partire dal giugno del 1993. Pubblicizzato come un prodotto di edutainment - termine utilizzato per indicare un prodotto le cui finalità sono sia l'intrattenimento che l'educazione - la console è arrivata dalle nostre parti solamente l'anno dopo, nel 1994.

Forte di un hardware a 16-bit derivato dal SEGA Mega Drive, il Pico appariva come un computer portatile ed era dotato di una grande croce direzionale, una tavoletta grafica e una Magic Pen, strumenti mediante i quali i bambini tra i 3 e i 7 anni (questo era il target principale del SEGA Pico) potevano interagire con i videogiochi educativi, ad esempio disegnando o animando il personaggio sullo schermo. Nel parco software ce n'erano diversi basati su nomi già noti ai gamer tradizionali, incluso Sonic the Hedgehog's Gameworld e Tails e il Music Maker, oltre che su franchise Disney come Il Re Leone, Winnie the Pooh e Pocahontas.

Pur assomigliando ad un notebook, Pico non era munito di uno schermo integrato e necessitava di essere collegato alla televisione con un cavo video composito. Lì dove ci si aspetterebbe di trovare un display vi era invece l'alloggio per le cartucce, le peculiari "Storyware", che avevano la forma di un libro illustrato che il bambino poteva sfogliare durante le sessioni di gioco. In qualche modo, con un tecnologia che all'epoca poteva sembrare impressionante, Pico capiva quando veniva voltata una pagina e modificava le attività e le scene mostrate sul televisore.

Una delle pubblicità trasmesse all'epoca, che potete visionare in calce a questa notizia, invitava i genitori a "fare la cosa giusta" presentando SEGA Pico come una valida alternativa alla televisione, che lasciava i piccoli imbambolati senza insegnare loro alcunché. Lo slogan, invece, la descriveva come "il computer che credeva di essere un giocattolo". Il prezzo si aggirava negli Stati Uniti intorno ai 139 dollari, mentre le "Storyware" oscillavano tra i 39,99 e i 49,99 dollari.

SEGA Pico, in ogni caso, non è mai riuscito a riscontrare un grande successo. Nel 1998 è stato ritirato dal mercato da SEGA, per poi farvi ritorno nel 1999 ad un prezzo più basso grazie agli sforzi di Majesco, anche in questo caso senza sfondare. Stando a dei dati risalenti al 2005, nel corso del suo ciclo vitale ha venduto in totale 3,2 milioni di unità e 11,2 milioni di cartucce in tutto il mondo. Ha anche avuto un erede, l'Advanced Pico Beena, commercializzato dal 2005 solo in Giappone con funzioni più avanzate come il multiplayer e la possibilità di salvare la partita. Di Beena ne sono stati venduti 350 mila pezzi, dunque anche in questo caso non si può parlare di un grande successo.