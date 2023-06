Ti sblocco un ricordo: le tamarrissime skin adesive per PS1!

Quella delle skin adesive per le console è una moda nata negli anni '90 e che ancora oggi resiste dal momento che esistono skin adesive per PS5, per Nintendo Switch, Steam Deck e anche per smartphone e tablet. Quelle della PS1 però erano, nella maggior parte dei casi, davvero tamarre!

In Italia le più diffuse erano quelle dedicate ai singoli giochi, spesso in regalo sulle riviste di settore, tuttavia non era raro imbattersi in kit di adesivi completi (venduti a prezzi compresi tra 9.900 lire e 19.900 lire) per la prima console Sony a tema calcistico con loghi e colori di squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio, oppure skin ancora più aggressive con grafiche animalier, "graffittare" o ancora le skin interamente color oro.

Per molti un modo economico per personalizzare la propria PS1, per altri un buon modo per rovinare la console (e del resto, staccare questa skin era difficilissimo... residui di colla assicurati). In ogni caso, ammettetelo, ci siete passati anche voi e la vostra PS1 magari era personalizzata a tema Crash Bandicoot, Spyro The Dragon o Tomb Raider... su, non vergognatevi e usate lo spazio commenti qui sotto per confessarvi! P.S... Sì lo sappiamo... anche la vostra PS1 ha la skin scolorita e mezza staccata!



Sull'onda della nostalgia, riscoprite anche le coloratissime memory card della prima PlayStation.