Ti sblocco un ricordo: la Tech Demo di Final Fantasy 7 per PS3, quanto era bella?

Il progetto di rifacimento di Final Fantasy 7, che ha già portato sul mercato Remake e Rebirth, sta appassionando milioni di videogiocatori in tutto il mondo, ma i più giovani probabilmente non sanno che non sarebbe mai esistito senza la Technical Demo di Final Fantasy 7 presentata da Square Enix all'E3 2005. Chi se la ricorda?

È il 16 maggio del 2005: sono passati "solo" otto anni dalla pubblicazione della versione originale di Final Fantasy 7 su PlayStation, ma l'avventura di Cloud & co. viene già considerata alla stregua di un classico immortale. Con la promessa di una nuova generazione di console all'orizzonte, Square Enix sceglie di stupire tutti gli spettatori dell'E3 di Los Angeles con una Technical Demo di Final Fantasy 7 cucita attorno all'hardware della ventura PlayStation 3. Il successo è immediato: la prospettiva di poter rigiocare al classico originale in real time con una grafica di quella portata mandò in visibilio tutti i fan, i quali cominciarono immediatamente a bramare un gioco intero con quella qualità. Non sapevano ancora che il loro sogno si sarebbe effettivamente realizzato, anche se non presto come speravano...

La Technical Demo, presentata attraverso un filmato di 1 minuto e 39 secondi, non faceva altro che ricreare l'iconica introduzione di Final Fantasy 7, con la prima apparizione di Aerith, la panoramica sulla città di Midgar e l'iconico salto dal treno di Cloud, che per l'occasione esibiva degli occhi di colore verde invece che azzurro. La sua realizzazione richiese ben sei mesi di lavoro da parte dello stesso team che in quegli anni stava curando lo sviluppo di Final Fantasy XIII sotto la guida del Director Motomu Toriyama. La tredicesima fantasia finale era inizialmente prevista per PlayStation 2, ma l'impegno profuso per la Technical Demo e i ragguardevoli risultati tecnici conseguiti giocarono ruolo fondamentale nella decisione di spostare lo sviluppo di Final Fantasy XIII su PlayStation 3, sulla quale è poi effettivamente arrivato solamente nel 2010 (accompagnato da un'edizione per Xbox 360).

Oltre a centrare appieno l'obiettivo prefissato da Sony e Square Enix, ovvero mostrare le capacità tecniche di PlayStation 3, la demo fece anche venire l'acquolina in bocca ai fan di Final Fantasy, che da quel momento in poi cominciarono a chiedere sempre più insistentemente la realizzazione di un vero e proprio remake dell'originale. Ci sono voluti quindici anni, ma alla fine l'hanno avuta vinta!

Potete ammirare la Technical Demo di Final Fantasy 7 per PS3 nel video allegato in cima a questa notizia. I fan più affezionati tra voi noteranno che parte delle sue scene furono poi riutilizzate da Square Enix per realizzare l'epilogo pre-renderizzato di Crisis Core -Final Fantasy VII-, lanciato nel 2007 su PSP.

Su Rise of the Ronin™ è uno dei più venduti di oggi.