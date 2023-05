Scaldate le vostre Switch, il preload di Zelda Tears of the Kingdom è partito!

Avete preordinato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sul Nintendo eShop? Benissimo, lasciate perdere tutto ciò che state facendo e correte ad accendere la vostra Switch, poiché la grande N ha ufficialmente dato il via al precaricamento dei file di gioco!

Il preload dei giochi di Nintendo sono soliti partire una settimana prima del lancio e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non ha fatto eccezione. A partire da questa sera potete scaricare i 16,2 GB di dati che compongono il gioco, una dimensione inferiore di circa 2 GB rispetto al dato comunicato in precedenza. Evidentemente, in queste settimane gli sviluppatori sono riusciti ad ottimizzare ulteriormente il codice, facendo felici gli utenti con poco spazio a disposizione sulle proprie console e/o schede di memoria. Nonostante la dieta, Tears of the Kingdom rimane il gioco first-party più grande di sempre su Switch, un primato che ha strappato al suo diretto predecessore, Breath of the Wild, che pesa 14,4 GB.

Nintendo non ha svelato l'orario di sblocco del titolo, tuttavia una pagina del supporto ufficiale dell'eShop spiega che "i contenuti sono solitamente disponibili alle 15:00 del giorno della pubblicazione". A meno di grossi stravolgimenti potrete dunque cominciare a giocare alla versione digitale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a partire dalle ore 15:00 di venerdì 12 maggio. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il debutto del gioco sarà preceduto da un evento di lancio, che prenderà il via in piena notte alle ore 03:45 del 12 maggio offrendo agli spettatori tante scene di gameplay.