Scalebound: Kamiya invita i giocatori a scrivere a Phil Spencer per resuscitare il gioco

A distanza di anni dalla cancellazione di Scalebound si continua a parlare del progetto targato Platinum Games cancellato da Microsoft all'inizio del 2017. Da allora si rincorrono regolarmente voci che parlano di un possibile ritorno del gioco, ma come stanno realmente le cose?

Intervistati da GameXplain, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba si sono dichiarati interessati a lavorare nuovamente su Scalebound ma ogni decisione in tal senso spetta unicamente a Microsoft, titolare dell'IP. Phil Spencer ha lavorato duramente in questi anni per rendere Xbox appetibile anche per gli studi giapponesi e solo recentemente stiamo vedendo i primi frutti di queste fatiche... proprio Spencer è la persona giusta a cui chiedere il ritorno di Scalebound, per Hideki Kamiya.

"Siamo felici di vedere che moltissime persone sono legate a Scalebound. E' interessante... e noi vorremmo vederlo uscire un giorno, non ci dispiacerebbe, assolutamente. Ci stiamo lavorando? No. Avremo questa opportunità? Non sta a me dirlo ma certamente sarebbe bello poterlo fare, vi consigliamo di scrivere a Phil Spencer se volete giocare a Scalebound."

I due membri di Platinum Games concludono il loro appello con un "facciamolo ancora Phil, di nuovo insieme!", una vera e propria dichiarazione di intenti dunque da parte di Inaba e Kamiya (quest'ultimo abituato però a "trollare" molto spesso quando si parla di Scalebound, come sappiamo), come sottolineato dai due però purtroppo la compagnia giapponese non ha alcun potere in merito. Phil Spencer recentemente ha ribadito che Scalebound non è in sviluppo per Xbox Series X e dunque non sembra esserci la volontà di riprendere in mano questo progetto.