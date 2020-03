Scalebound? Kamiya vorrebbe farlo: invita i fan a scrivere a Microsoft!

A inizio febbraio, Platinum Games aveva già confermato al pubblico che il team sarebbe estremamente lieto di tornare ad occuparsi dello sviluppo di Scalebound.

I lavori sul titolo, che doveva approdare in esclusiva su Xbox One, si sono interrotti ormai diversi anni fa, con l'annuncio della cancellazione ufficiale di Scelebound. La software house autrice di Bayonetta e Astral Chain ha recentemente riconfermato che la proprietà intellettuale appartiene totalmente a Microsoft e che, dunque, ogni decisione in merito ad un eventuale futuro per il progetto è interamente nelle mani della Casa di Redmond.

Tuttavia, Hideki Kamiya è recentemente ritornato a ribadire le proprie posizioni in merito. Nel corso di una festosa celebrazione dedicata al successo della campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered, ha infatti invitato i fan a scrivere a Microsoft per convincerla a dare nuova vita al progetto, dichiarandosi volenteroso di concludere Scalebound. Potete visionare il breve video direttamente in calce a questa news: lo ha infatti condiviso sul proprio account Twitter Daniel Ahmad, noto analista e insider del mondo videoludico.



Attualmente, Platinum Games è impegnata su moltissimi fronti, tra i quali segnaliamo Bayonetta 3, Project G.G. e, ovviamenteme, The wonderful 101: Remastered. La software house ha inoltre aperto una nuova sede a Tokyo.