Scalebound è di nuovo in sviluppo? Jez Corden smentisce

Secondo vari insider Microsoft sarebbe lavorando su quattro esclusive Xbox non ancora annunciate, una delle quali con protagonisti i draghi... Scalebound sta per tornare? A quanto pare no.

Sebbene abbia confermato l'esistenza di un progetto con i draghi, il gioco in questione non è Scalebound, assicura Jez Corden di Windows Central, il quale ha approfittato dell'occasione per ribadire che Scalebound è stato cancellato da anni e non c'è nessun piano per riportare in vita il gioco.

I quattro giochi misteriosi dovrebbero essere tre nuove IP e uno spin-off di un franchise già esistente, a questi progetti si aggiungerebbe poi anche il gioco di Hideo Kojima pubblicato da Microsoft dopo che Sony avrebbe rifiutato di pubblicare il prossimo titolo del producer e game designer giapponese. Si tratta però solamente di un rumor e non sappiamo se Kojima Productions abbia firmato accordi con la casa di Redmond oppure no.

Una cosa è sicura, Scalebound non tornerà su Xbox Series X/S ma Microsoft sembra comunque intenzionata ad avere un gioco con i draghi nella lineup Xbox, non è del tutto chiaro se il titolo in questione sia già entrato in produzione o se sia in una fase precedente, in attesa di ricevere o meno luce verde per entrare effettivamente in sviluppo.