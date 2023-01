Scalebound risorgerà? Microsoft e PlatinumGames starebbero discutendo il suo ritorno

Ricordate Scalebound, action RPG che PlatinumGames stava sviluppando in esclusiva per Xbox Ne e PC Windows 10? Il progetto, ambito dai giocatori di casa Microsoft, avrebbe dovuto vedere la luce nel 2017, ma è stato cancellato nel gennaio di quello stesso anno dopo ben quattro anni di sviluppo.

I giocatori Xbox non lo hanno ancora dimenticato, difatti il suo nome spunti fuori spesso nelle discussioni in rete e non solo. Ebbene, sembra che anche i suoi creatori continuino a rammentarsi di lui, quantomeno stando a ciò che ha dichiarato Shpeshal Nick. Il conduttore del podcast di Xbox Era, che spesso e volentieri ha dimostrato d'avere più di un aggancio dietro le quinte dello sviluppo videoludico, dice d'aver sentito delle voci sulla resurrezione di Scalebound.

Apparentemente, secondo Shpeshal Nick, Microsoft e PlatinumGames avrebbero cominciato a discutere del ritorno in auge di Scalebound, sebbene non sia ancora chiara la forma che è destinata ad avere il gioco. Shpeshal Nick non sa se verrà riavviato il vecchio progetto oppure verrà sviluppato un nuovo gioco da zero.

Vi consigliamo di prendere il rumor con le pinze, inoltre anche se fosse vero non aspettatevi conferme a breve. PlatinumGames non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare su Scalebound (Hideki Kamiya lo ha confessato un mucchio di volte), invitando in più di un'occasione i giocatori a far sentire la propria voce a Microsoft, detentrice dei diritti di un progetto che avrebbe dovuto rappresentare uno dei fiori all'occhiello del suo ecosistema di gaming. Negli ultimi anni abbiamo letto diversi rumor sulla ripresa dello sviluppo, tutti rivelatisi infondati, ma l'ultima volta che li abbiamo sentiti parlare dell'argomento, i capi di PlatinumGames sembravano davvero intenzionati a farsi valere con Microsoft