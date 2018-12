Scalebound sta per tornare? Amazon France (ri)apre i preordini

Scalebound è definitivamente morto? Forse no, da tempo si rincorrono voci riguardo un nuovo ciclo di sviluppo per il gioco cancellato all'inizio del 2017, evento che ha portato alla rottura tra Microsoft e Platinum Games. Oggi Amazon France ha inserito nuovamente Scalebound in listino...

Su Amazon France il gioco può essere regolarmente preordinato, la data di uscita prevista è un semplice placeholder, ovvero il 31 dicembre 2020. Che la divisione francese del colosso dell'eCommerce sia a conoscenza di qualche dettaglio in merito, oppure si tratta di un semplice errore?

Difficile dirlo, come fa notare GameFragger però lo stesso sito ha inserito in listino anche Fable Legends (cancellato nel 2016) con finestra di lancio placeholder sempre fissata al 2020: in questo caso il riferimento potrebbe essere al nuovo Fable di Playground Games... che entrambi i progetti siano destinati magari a vedere la luce su Xbox Scarlett, la prossima console della casa di Redmond?

Al momento Amazon non ha commentato la vicenda, restiamo in attesa di eventuali commenti da parte del rivenditore o di personalità Xbox come Phil Spencer, Major Nelson e Aaron Greenberg.