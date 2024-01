Le scalinate più iconiche dei videogiochi: sì, anche quella di Metal Gear Solid 3

Talvolta anche un semplice elemento di contorno in uno scenario può diventare simbolico all'interno di un gioco. Vi abbiamo parlato di stanze nascoste nei videogiochi piene di segreti, ma persino alcune particolari scale possono restare impresse nella mente dei fan.

Quali sono le scalinate più iconiche nei videogiochi? Ve ne citiamo ben 5 che di sicuro non avete dimenticato:

Castlevania (Serie)

I giochi di Castlevania, specie quelli in 2D, sono strapieni di scale spesso posizionate pure in maniera ambigua. Ma una in particolare è rimasta ben impressa nella mente degli appassionati: la scalinata finale che porta alle stanze di Dracula, scena riproposta in più titoli della serie a partire dal leggendario capostipite del 1986. Il nostro cacciatore di vampiri appartenente alla stirpe dei Belmont si prepara al confronto finale con il temibile nemico, e mentre percorre i gradini non può che notare la luna che risplende nella notte, illuminando la vicina torre sullo sfondo. E il preludio alla consueta, epica boss fight finale come tradizione dei migliori Castlevania.

Final Fantasy VII

La sede della Shinra a Midgar in Final Fantasy VII è una struttura dalle dimensioni piuttosto imponenti, con la bellezza di 59 piani a comporla: il giocatore può scegliere se prendere l'ascensore, oppure può farsi coraggio ed iniziare una lunghissima arrampicata verso i numerosi piani dell'edificio, con tanto di commenti sarcastici e lamentele da parte di Tifa e Barret, preoccupati dal fatto che le scale sembrano davvero non finire mai. Tale momento è stato riproposto anche in Final Fantasy VII Remake e se possibile reso ancora più esilarante dalle interazioni tra Cloud, Tifa e Barret, che continuano a muoversi senza sosta verso la cima divenendo sempre più lenti e stanchi con il passare dei piani. Sì, forse era meglio prendere l'ascensore.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Era impossibile stilare un elenco di questo tipo senza citare uno dei momenti più evocativi del celebre Metal Gear Solid 3 Snake Eater. In una fase ormai avanzata dell'avventura, Naked Snake deve trovare la via per uscire da un sotterraneo, risalire in superficie e proseguire con la sua missione: l'opportunità si manifesta attraverso una lunghissima scala che richiede almeno un paio di minuti per essere percorsa. Snake inizia la sua arrampicata, con la telecamera che inquadra il pavimento sempre più lontano. Il tutto accompagnato dalla main theme del capolavoro Konami in sottofondo, che contribuisce a rendere ancora più iconico un momento così semplice come arrampicarsi su una pur lunghissima scala. Chissà come Metal Gear Solid Delta Snake Eater in uscita forse nel 2024 reinterpreterà questo momento.

Resident Evil

Impossibile dimenticare la prima volta che si raggiunge Villa Spencer in Resident Evil, dove ha inizio il nostro incubo. Chris Redfield, Jill Valentine e i coloro compagni della S.T.A.R.S. sono stati appena aggrediti da un branco di cani zombie nella foresta, e in quel momento non resta che fuggire dai feroci inseguitori. In lontananza notano un'enorme villa, unica ancora di salvezza in quel momento disperato. E nel momento in cui aprono il portone del palazzo si erge davanti a loro la scalinata del salone principale: è qui che ha inizio la missione che cambierà per sempre le loro vite, nel frattempo che quelle scale diverranno così simboliche da essere anche più volte omaggiate nei successivi giochi della serie, finendo anche sulla cover della versione giapponese di Resident Evil Remake per GameCube.

Super Mario 64

Siamo ormai alle battute finali della nostra avventura dentro il castello di Peach. Manca soltanto l'ultima sfida con Bowser in cima alla torre più alta dell'edificio. Ma per varcare l'ultima porta è necessario aver collezionato 70 Stelle, il solo modo per accedere all'ultimo livello. Eppure anche senza le Stelle richieste la porta si apre lo stesso mettendoci davanti a una scalinata rossa. E quando proviamo ad attraversarle, forze misteriose ce lo impediscono: le scale si fanno improvvisamente infinite, impedendoci di raggiungere la cima. E nel frattempo una musichetta ansiogena di sottofondo rende ancora più fitto il mistero attorno questa stanza. Non resta che tornare indietro e andare a raccogliere le Stelle rimanenti. Certo, a meno di non sfruttare un celebre glitch che ci porta subito al livello finale...