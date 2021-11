Scalper ruba e rivende PS5 e Switch: perde i soldi ai cavalli e viene arrestato

Abbiamo la storia del giorno: la polizia di Tokyo ha arrestato un uomo disoccupato di cinquant'anni per aver rubato e rivenduto centinaia di PlayStation 5, Nintendo Switch e videogiochi, traendo illecitamente un profitto personale. Il sospettato avrebbe già confessato e confermato tutte le accuse che gli sono state rivolte.

Secondo la stampa giapponese, un conoscente che lavora come corriere in una ditta di spedizioni ha affidato al sospettato un ricco carico composto da oltre duecento unità di PlayStation 5, Nintendo Switch e videogiochi destinati alla grande distribuzione. I pezzi, tuttavia, non sono mai giunti a destinazione: l'uomo si è infatti appropriato del carico ed è riuscito a piazzare più della metà del suo contenuto sui mercatini dell'area di Akihabara a Tokyo, traendo un profitto di 3 milioni yen, circa 23 mila euro.

Il reale rapporto tra il sospettato e il suo conoscente non è stato ben descritto dalla stampa giapponese. Fatto sta che l'uomo, dopo aver rivenduto la merce ottenuta illecitamente, è rimasto in città, aggirandosi negli Internet Café della zona. In Giappone, in questi luoghi è possibile noleggiare delle cabine personali, dormirci all'interno e anche farsi una doccia.

Per le autorità, purtroppo, non sarà affatto semplice recuperare il denaro: il sospettato si trova in seri guai finanziari, inoltre ha già sperperato la quasi totalità dei profitti scommettendo sulle corse di cavalli. "Sono scappato con il carico perché avevo dei problemi di denaro. Ho speso quasi tutti i soldi alle corse dei cavalli", ha dichiarato il cinquantenne.

Purtroppo, anche in Giappone è difficile accaparrarsi una PS5 a causa della carenza di scorte. Ciò ha reso la vita molto semplice all'uomo, che non ha avuto particolari difficoltà a piazzare le console a buon prezzo.