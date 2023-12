Scammer in azione: i link per il download di GTA 6 sono falsi e pericolosi, non cascateci

In questi giorni su Reddit molti utenti affermano di essersi imbattuti sul web in link che promettono il download di GTA 6, in molti casi a pagamento, in altri casi come giveaway o per sessioni di beta testing. Ovviamente nulla di tutto questo esiste e dunque non scaricate nessun file che vi venga proposto come download di GTA 6.

Questi eseguibili una volta aperti si presentano come veri e propri installer del client di Grand Theft Auto VI, ma come prevedibile quello che viene installato è ben altro, ovvero virus, spyware e malware.

Gli scammer stanno sfruttando la grande popolarità del gioco Rockstar Games per diffondere client pieni di file malevoli su milioni di PC, in questo modo i malintenzionati avranno accesso a file personali, documenti, password e altri dati sensibili degli utenti.

Per quanto sembri superfluo ribadirlo, vi invitiamo a non scaricare assolutamente questi file e a non installare nulla sul vostro computer: non esiste una fase Beta di GTA 6 e ovviamente non c'è nessun client che potete scaricare e giocare attualmente sul vostro PC.

GTA 6 è atteso per il 2025 su PS5 e Xbox Series X/S, Rockstar Games non ha annunciato nessuna Beta o fase di test, quindi ribadiamo: occhio a cosa scaricate e non cascate nella trappola del download di GTA 6.