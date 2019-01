Scandalo corruzione KeSPA: l'ex presidente rischia oltre otto anni di carcere

L'ex presidente della Korea e-Sports Association, Jeon, è sotto inchiesta e rischia sino a 8 anni e 6 mesi di carcere. Forse vi ricordate dello scandalo corruzione che ha colpito l'associazione coreana verso la fine del 2017.

Ora sono emersi ulteriori sviluppi che non lasciano presagire nulla di buono per l'ormai ex presidente della KeSPA. Secondo la testata Yunhap News, l'accusa ha formulato ufficialmente le sue richieste, chiedendo che Jeon Byeong-Hun venga condannato a 7 anni di carcere e al pagamento di 600 milioni di won ($ 535.000) per corruzione - con un ulteriore 1 anno e 6 mesi per abuso d'ufficio e e appropriazione indebita.

Durante la sua presidenza in KeSPA, Jeon avrebbe ricevuto un totale di 550 milioni di won come "donazioni" da Lotte Home Shopping, GS Home Shopping e KT sfruttando la sua influenza politica per ottenerle.

Inoltre, Jeon è sospettato di aver sottratto una ingente quantità di denaro dalle casse di KeSPA che lui stesso aveva richiesto all'esecutivo incaricato delle finanze quando aveva ricoperto il ruolo di Senior Presidential Secretary of Political Affairs.

"Privatizzando KeSPA, Jeon ha ricevuto milioni da più organizzazioni quando ha ricoperto il ruolo di Senior Presidential Secretary", ha dichiarato l'accusa. L'accusa ha anche dichiarato, secondo le risultanze, che "Jeon ha sempre negato tutte le accuse ed è stata addossata la colpa al suo segretario, adducendo la “ignoranza del sottoposto””.