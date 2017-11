Scandalo corruzione KeSPA, la polizia procede all'arresto dei responsabili

Tre giorni fa l'ufficio del procuratore generale confermava l' irruzione fatta negli uffici della). Ora, gli investigatori sostengono di avere la prova che l'ex presidente della KeSPA avrebbe ricevuto una notevole quantità di denaro dal CEO di una nota azienda nel corso di un incontro privato.

Il 9 novembre l'ufficio del procuratore ha provveduto a tradurre tre persone, collegate al caso, in stato di arresto. Due di essi avevano precedentemente lavorato sotto la presidenza KeSPA di Jeon Byung-Hun. Inoltre, avrebbero approfittato della loro posizione di potere per riciclare una notevole quantità di denaro che l'associazione avrebbe ricevuto dalla rete sudcoreana Lotte Homeshopping.

I versamenti sospetti della Lotte Homeshopping sarebbero stati giustificati come forma di sponsorizzazione per la seconda stagione della KeSPA Cup di StarCraft 2, nel novembre del 2015.

Tale accordo, pare, fu raggiunto in seguito ad un incontro privato avvenuto tra il CEO di Lotte Homeshopping Kang Hyun-Gu (vecchia conoscenza delle forze dell'ordine) e il già citato ex presidente KeSPA Jeon Byung-Hun il quale, tra l'altro, in passato fu un membro della commissione nazionale "broadcasting & communications" e ora è segretario per gli affari politici del governo.

Insomma, stiamo parlando di un personaggio in posizione apicale nella gerarchia politica. Il grande afflusso di denaro giunto nelle casse della KeSPA, dunque, sarebbe da ricondurre al tentativo di comprare il favore di Jeon Hyun-Gu per il rinnovo della licenza di broadcasting della Lotte Homeshopping.

Il tentativo non è comunque riuscito, poiché la licenza della rete è stata parzialmente revocata il 26 maggio 2016 a causa di ostacoli burocratici. Jeon Byung-Hun ha comunque ribadito di non aver commesso alcun crimine.

Resta da vedere quali conseguenze avrà l'indagine su KeSPA e quanto saranno pesanti.