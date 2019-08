Scandalo E3: trapelata anche la lista dei giornalisti presenti all'edizione 2018?

Nei giorni scorsi ha tenuto banco il caso del leak dei dati personali dei giornalisti presenti all'E3 2019. L'ente organizzatore ha infatti pubblicato per sbaglio un file di excel contenente per l'appunto tutte le informazioni dei membri della stampa che hanno partecipato all'evento.

Game Industry riporta una voce che aggiunge ulteriori elementi di preoccupazione per la vicenda, visto che sembra che siano trapelati anche i dati dei partecipanti all'edizione 2018 della manifestazione losangelina, tra cui per l'appunto, nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e talvolta anche indirizzo di casa.

Il leak sarebbe stato scoperto addirittura l'anno scorso, e la fonte ha dichiarato di aver informato anche la ESA a riguardo, senza però ottenere risposta. Stando a quanto dichiarato, la lista sarebbe stata disponibile fino a pochissimo tempo fa, e presumibilmente è stata poi rimossa quando è scoppiato lo scandalo relativo all'E3 2019.

Non solo, insieme alla famigerata lista dei partecipanti di quest'anno e a quella dei giornalisti presenti all'E3 2018, sembra fossero disponibili anche quelle relative alle edizioni 2004 e 2006. Si parla dei dati di oltre 8.000 persone resi di pubblico dominio senza autorizzazione. Un durissimo colpo insomma per la privacy e soprattutto per l'immagine dell'ente organizzatore della manifestazione.

Che ne pensate della situazione?