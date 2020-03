Scandalo molestie: un altro giocatore della Overwatch League sotto accusa

L'off-tank dei Boston Uprising, che ha recentemente debuttato, è al centro di una bufera mediatica in quanto coinvolto in possibili comportamenti predatori nei confronti di minorenni.

Boston all'inizio, si è limitata a escludere il loro off tank, Walid “Mouffin” Bassal, in occasione della sconfitta rimediata sabato contro Toronto ma nulla è stato detto riguardo al futuro nel team del ragazzo.

Lo scandalo è scoppiato in seguito a un lungo e dettagliato longpost della streamer KhaleesiBB, la quale non solo ha ricordato il suo coinvolgimento con Mouffin ma ha messo in risalto i presunti comportamenti predatori del ragazzo nei confronti di molte altre ragazze.

Khaleesi, in particolare, ha raccontato di un'esperienza al TwitchCon, quando il giocatore dei Boston Uprising non è stato esattamente un galant'uomo. "Durante il viaggio è stato aggressivo con le altre ragazze dell'AirBnB, è stato inquietante, toccandole e afferrando loro i polsi così forte che ha lasciato loro dei lividi".

Inoltre, c'è stato un altro motivo per cui la streamer ha deciso di chiudere la porta in faccia al corteggiamento di Mufin: il ragazzo non solo cercava altre donne, ma inviava anche loro foto e altro materiale esplicito.

"Mouffin aveva una propensione per le ragazze minorenni e un comportamento estremamente predatorio nei confronti delle donne. Un gran numero di queste ragazze minorenni non si fa avanti, le ha costrette a cancellare prove, ha offerto loro compensi / regali, ecc." questo, stando alle parole della streamer.

Una vicenda davvero poco edificante che, in qualche modo, fa il paio con un altro scandalo che ha coinvolto sempre un giocatore dei Boston Uprising: DreamKazper.

Se ricordate anche quest'ultimo, nel corso della prima stagione, fu licenziato per aver molestato ragazze minorenni. Insomma, Boston sembra esser una città alquanto...vivace.