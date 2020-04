Scandalo molestie: Mouffin parla per la prima volta dopo il licenziamento

L'ormai ex giocatore dei Boston Uprising, Walid "Mouffin" Bassal, ha finalmente parlato, dopo le accuse mosse contro di lui dalla streamer KhaleesiBB.

Secondo la ragazza, il pro player della Overwatch League aveva inviato messaggi ad altre ragazze, comprese le amiche della streamer, oltre a inviare e chiedere foto sessualmente esplicite.

Il ragazzo è stato ufficialmente licenziato dalla franchigia di Boston. Dopo due settimane di silenzio assoluto, Mouffin ha pubblicamente affrontato l'argomento con un TwitLonger in cui si scusa, annunciando anche l'inizio di una lunga pausa.

"Mi dispiace per aver deluso tutti i miei amici, fan, ex compagni di squadra ed ex-organizzazione per tutto questo". "Quello che ho intenzione di fare con il mio futuro...è portare a termine il matrimonio combinato, cercare l'aiuto di cui ho bisogno e vivere una vita in cui nulla può più avere un impatto negativo su di me e in posso lavorare su me stesso per fare del mio meglio".

Alla fine, l'ex professionista ha chiesto a coloro che gli sono vicini di aiutarlo a superare tutto e “insegnargli ad essere una persona migliore”. Il ragazzo ha rivelato di essere stato preso dal panico a causa di un matrimonio organizzato che lo attendeva in Libano. Con quel fardello, unito alla sua giovane età, il ragazzo è stato preso dalla frenesia di trovare "la ragazza perfetta" per mostrare alla sua famiglia di poter evitare il matrimonio combinato.

Nel suo TwitLonger, Mouffin ha “risposto” alle accuse che sono state mosse nei suoi confronti, cercando di difendersi. Il primo è stato il suggerimento di essere "aggressivo...e inquietante" durante il TwitchCon nei confronti della streamer.

Il suo comportamento sarebbe derivato dall'aver scoperto che la ragazza aveva passato la notte con un amico e non con lui.

Mouffin ha, poi, ammesso di aver intrattenuto conversazioni intime con una ragazza di 17 anni, ma di “non aver avuto cattive intenzioni”, e di esser diventato ancor più intimo con quest'ultima una volta compiuti i 18 anni.

L'ex pro player non ha commentato invece le presunte "immagini di nudo" inviate a ragazze minorenni.

Con questa vicenda, insomma, la carriera del ragazzo, tanto fulgida quanto fulminea, può dirsi ormai chiusa.