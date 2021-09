Scarf: il colorato puzzle/adventure torna a mostrarsi in un video gameplay

Nel corso dello show Indie Paradise trasmesso questa settimana da Handy Games (un'azienda di THQ Nordic), è tornato a mostrarsi Scarf, un colorato gioco d'avventura con elementi puzzle in sviluppo presso Uprising Studios.

La presentazione dell'Indie Paradise ha messo in evidenza i progressi compiuti nella lavorazione del gioco, che si configura come un'avventura platform in tre dimensioni ambientata in un mondo magico ricco di enigmi ambientali da risolvere. Ad accompagnare il protagonista in questo viaggio allegorico, durante il quale dovrà catturare delle anime ribelli che hanno creato dei mondi alternativi, ci sarà una sciarpa magica con le sembianze di un drago. Come sue unica alleata, lo aiuterà a superare gli ostacoli e a risolvere enigmi sempre nuovi: la capacità mutaforma della sciarpa consentirà al protagonista di sbloccare e utilizzare un'ampia varietà di abilità, come la planata, il rampino e la fionda.

Scarf è attualmente in via di sviluppo per PC: sebbene sia previsto nel corso del 2021, è ancora privo di una data d'uscita precisa. Dopo aver visto il filmato di gameplay in apertura di notizia, se lo volete, potete aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam, dove sono anche già disponibili i requisiti di sistema minimi e raccomandati.